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18.01.2018 12:07 Притравка на зверя: травля или тренировка? Полина Ермолаева





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«Притравка – это мероприятие, которое позволяет собаке не забыть, кто такой зверь, как с ним работать, и даёт владельцу понять, в каком направлении двигаться при развитии собаки», - считает начальник отдела федерального государственного охотничьего контроля Андрей Момент.



Авторы законопроекта настаивают на жёстком регулировании деятельности тренировочных станций. По их мнению, притравка на дикого зверя должна быть бесконтактной, чтобы исключить жестокость - ведь в процессе тренировки дикие животные получают серьёзные травмы и зачастую погибают. На что, люди, которые знакомы с охотой не понаслышке, возмущенно парируют: «Работа по зверю с контактом показывает настоящий характер собаки, можно провести племенной отбор. В Европе кабан не более 50 килограммов. А у нас – 100-150. Как нашего друга пустить на такого зверя без тренировки?».



Интернет пестрит кричащими заголовками на животрепещущую тему. С одной стороны - фильмы, в которых звёзды кино и музыки встают на защиту живой природы, с другой - люди, которые знают, что северные регионы страны живут, вернее, выживают и в наши дни только благодаря охоте.



«Для одних это гламурное развлечение, а для других – единственный источник пропитания», - говорит представитель в Совете Федерации от Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров.



Откровенно говоря, наша телекомпания потратила на поиски тех, кто встанет на сторону разработчиков законопроекта два дня. И они оказались безуспешными. Впрочем, есть отдельные мнения людей далёких от темы, но уважающих жизнь каждого существа на планете Земля. «Живое существо не должно быть притравкой для человека, потому что человек – носитель добра», - считает Елена Ясенева.



А вот противников этих поправок не сосчитать. Охотничьи традиции нашей страны сегодня, по их мнению, расшатываются. Навести порядок в этом вопросе конечно же необходимо - убрать неофициальные тренировки, детально регламентировать сам процесс обучения… Но закрыть все станции и исключить контакт - это верный путь к потере кровного охотничьего собаководства в России.



Не притравка, а тренировка! Охотники принципиально не желают называть контактное обучение собаки травлей, так как для них этот процесс - необходимая часть воспитания верного и, что не менее важно, опытного друга, которой не растеряется в лесу при виде большого зверя.«Притравка – это мероприятие, которое позволяет собаке не забыть, кто такой зверь, как с ним работать, и даёт владельцу понять, в каком направлении двигаться при развитии собаки», - считает начальник отдела федерального государственного охотничьего контроля Андрей Момент.Авторы законопроекта настаивают на жёстком регулировании деятельности тренировочных станций. По их мнению, притравка на дикого зверя должна быть бесконтактной, чтобы исключить жестокость - ведь в процессе тренировки дикие животные получают серьёзные травмы и зачастую погибают. На что, люди, которые знакомы с охотой не понаслышке, возмущенно парируют: «Работа по зверю с контактом показывает настоящий характер собаки, можно провести племенной отбор. В Европе кабан не более 50 килограммов. А у нас – 100-150. Как нашего друга пустить на такого зверя без тренировки?».Интернет пестрит кричащими заголовками на животрепещущую тему. С одной стороны - фильмы, в которых звёзды кино и музыки встают на защиту живой природы, с другой - люди, которые знают, что северные регионы страны живут, вернее, выживают и в наши дни только благодаря охоте.«Для одних это гламурное развлечение, а для других – единственный источник пропитания», - говорит представитель в Совете Федерации от Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров.Откровенно говоря, наша телекомпания потратила на поиски тех, кто встанет на сторону разработчиков законопроекта два дня. И они оказались безуспешными. Впрочем, есть отдельные мнения людей далёких от темы, но уважающих жизнь каждого существа на планете Земля. «Живое существо не должно быть притравкой для человека, потому что человек – носитель добра», - считает Елена Ясенева.А вот противников этих поправок не сосчитать. Охотничьи традиции нашей страны сегодня, по их мнению, расшатываются. Навести порядок в этом вопросе конечно же необходимо - убрать неофициальные тренировки, детально регламентировать сам процесс обучения… Но закрыть все станции и исключить контакт - это верный путь к потере кровного охотничьего собаководства в России.





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