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18.01.2018 11:31 В тульском Заречье появится сквер для молодожёнов Вести-Тула





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Наконец, найден общий интерес с предпринимателем, чья территория находится напротив здания, и скоро здесь появится сквер. В планах - реконструировать фонтан, площадку озеленить, дорожки выложить плиткой, установить фонари, ротонду и мостик со свадебной символикой.



Как рассказал начальник Главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, «значительная часть средств – спонсорская помощь. Мы нашли отклик в лице социально ответственного бизнеса».



Ко Дню города около Зареченского ЗАГСа появится сквер для молодожёнов. Из-за неудобного расположения около проезжей части, прямо на перекрестке улиц Октябрьской и Дегтярёва, здесь не было благоустроенного выхода. Это доставляло массу проблем для кортежей и многочисленных гостей, не говоря уже об отсутствии праздничного вида напротив ЗАГСа.Наконец, найден общий интерес с предпринимателем, чья территория находится напротив здания, и скоро здесь появится сквер. В планах - реконструировать фонтан, площадку озеленить, дорожки выложить плиткой, установить фонари, ротонду и мостик со свадебной символикой.Как рассказал начальник Главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, «значительная часть средств – спонсорская помощь. Мы нашли отклик в лице социально ответственного бизнеса».





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