Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.01.2018 10:59 В Туле стало на одну счастливую семью больше
София Гафарова

В Туле стало на одну счастливую семью больше

| фото |
С большим трепетом и умилением показывает фотографии своих детей - двойняшек Вари и Васи - Ольга Антоненкова. В их появление на протяжении долгих лет совсем не верилось. «Сложная история была: поздняя беременность, у меня диабет, сложности у мужа. Сотрудники перинатального центра вели нас полностью, с самого начала. Мы не верили, что так бывает», - рассказывает Ольга.

Взялись помочь молодой семье в Тульском областном перинатальном центре, наблюдая на протяжении всех девяти месяцев и после родов. Малышам предстояло набрать еще сил и вес после рождения. Именно таким парам, у которых появились проблемы с вынашиванием, родоразрешением, у кого родились недоношенные дети, и призвано помогать это медучреждение. С рабочим визитом проверить работу перинатального центра приехал министр здравоохранения области Андрей Третьяков.

Как рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей ТОПЦ Ирина Козлова, «наше отделение рассчитано на 20 коек, с совместным пребыванием с мамой. В основном, к нам поступают из детской реанимации на выхаживание, в том числе и с экстремально низкой массой тела».

В центр приезжают семьи со всей области. В год здесь принимают более 4000 родов. Тульский перинатальный работает в тесной связи с федеральными центрами в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя, как уверили врачи, наше учреждение оснащено всем необходимым для лечения и наблюдения родителей и малышей. И учитывая, что в этом отделении мамы с новорожденными остаются дольше обычного, их не разлучают.

Наболевшей проблемой остается кадровый голод. Центру нужны реаниматологи и анестезиологи, как для взрослых, так и для детей. А так же как минимум три неонатолога, педиатра для новорожденных. И, как заверил министр Андрей Третьяков, в ближайшее время учреждение должно пополниться молодыми специалистами: «В планах Правительства Тульской области – строительство нового перинатального центра, который будет по площади в два раза больше этого и максимально оснащён необходимым самым современным оборудованием».

Очень символично, что перед входом в перинатальный центр появилась интересная скульптура. Нарекли её «Счастливая тульская семья» - папа с мамой с замиранием смотрят на своего малыша. Обычно так и происходит после выписки, когда в семье появляется долгожданный ребёнок.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .