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18.01.2018 10:59 В Туле стало на одну счастливую семью больше София Гафарова





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Взялись помочь молодой семье в Тульском областном перинатальном центре, наблюдая на протяжении всех девяти месяцев и после родов. Малышам предстояло набрать еще сил и вес после рождения. Именно таким парам, у которых появились проблемы с вынашиванием, родоразрешением, у кого родились недоношенные дети, и призвано помогать это медучреждение. С рабочим визитом проверить работу перинатального центра приехал министр здравоохранения области Андрей Третьяков.



Как рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей ТОПЦ Ирина Козлова, «наше отделение рассчитано на 20 коек, с совместным пребыванием с мамой. В основном, к нам поступают из детской реанимации на выхаживание, в том числе и с экстремально низкой массой тела».



В центр приезжают семьи со всей области. В год здесь принимают более 4000 родов. Тульский перинатальный работает в тесной связи с федеральными центрами в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя, как уверили врачи, наше учреждение оснащено всем необходимым для лечения и наблюдения родителей и малышей. И учитывая, что в этом отделении мамы с новорожденными остаются дольше обычного, их не разлучают.



Наболевшей проблемой остается кадровый голод. Центру нужны реаниматологи и анестезиологи, как для взрослых, так и для детей. А так же как минимум три неонатолога, педиатра для новорожденных. И, как заверил министр Андрей Третьяков, в ближайшее время учреждение должно пополниться молодыми специалистами: «В планах Правительства Тульской области – строительство нового перинатального центра, который будет по площади в два раза больше этого и максимально оснащён необходимым самым современным оборудованием».



Очень символично, что перед входом в перинатальный центр появилась интересная скульптура. Нарекли её «Счастливая тульская семья» - папа с мамой с замиранием смотрят на своего малыша. Обычно так и происходит после выписки, когда в семье появляется долгожданный ребёнок.



С большим трепетом и умилением показывает фотографии своих детей - двойняшек Вари и Васи - Ольга Антоненкова. В их появление на протяжении долгих лет совсем не верилось. «Сложная история была: поздняя беременность, у меня диабет, сложности у мужа. Сотрудники перинатального центра вели нас полностью, с самого начала. Мы не верили, что так бывает», - рассказывает Ольга.Взялись помочь молодой семье в Тульском областном перинатальном центре, наблюдая на протяжении всех девяти месяцев и после родов. Малышам предстояло набрать еще сил и вес после рождения. Именно таким парам, у которых появились проблемы с вынашиванием, родоразрешением, у кого родились недоношенные дети, и призвано помогать это медучреждение. С рабочим визитом проверить работу перинатального центра приехал министр здравоохранения области Андрей Третьяков.Как рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей ТОПЦ Ирина Козлова, «наше отделение рассчитано на 20 коек, с совместным пребыванием с мамой. В основном, к нам поступают из детской реанимации на выхаживание, в том числе и с экстремально низкой массой тела».В центр приезжают семьи со всей области. В год здесь принимают более 4000 родов. Тульский перинатальный работает в тесной связи с федеральными центрами в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя, как уверили врачи, наше учреждение оснащено всем необходимым для лечения и наблюдения родителей и малышей. И учитывая, что в этом отделении мамы с новорожденными остаются дольше обычного, их не разлучают.Наболевшей проблемой остается кадровый голод. Центру нужны реаниматологи и анестезиологи, как для взрослых, так и для детей. А так же как минимум три неонатолога, педиатра для новорожденных. И, как заверил министр Андрей Третьяков, в ближайшее время учреждение должно пополниться молодыми специалистами: «В планах Правительства Тульской области – строительство нового перинатального центра, который будет по площади в два раза больше этого и максимально оснащён необходимым самым современным оборудованием».Очень символично, что перед входом в перинатальный центр появилась интересная скульптура. Нарекли её «Счастливая тульская семья» - папа с мамой с замиранием смотрят на своего малыша. Обычно так и происходит после выписки, когда в семье появляется долгожданный ребёнок.





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