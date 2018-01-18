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НОВОСТИ | Общество



18.01.2018 10:38 В Шатске открылся долгожданный спорткомплекс
Виталий Моторин

В Шатске открылся долгожданный спорткомплекс

| фото |
Забросить мяч в баскетбольное кольцо мне оказалось не так-то просто, но Андрей попадает почти каждый раз. Это занятие в новом шатском спорткомплексе для него одно из первых. «Здесь условия намного лучше, чем у нас в школе. У нас зал намного меньше. Баскетболом занимаются многие, поэтому не хватает времени и места», - рассказал Андрей Ким.

Уделять время спорту ученики сразу двух школ, а так же взрослые и даже пенсионеры из Шатска теперь смогут ровно столько, сколько захотят. Работать огромный спортивный и современный тренажерный залы появившегося в поселке ФОКа будут до20-21, а то и 22 часов, обещают в дирекции.

Как сообщил директор муниципального учреждения «Спортивные объекты» Никита Родин, «население около 4000 человек, мы рассчитываем, что 50 процентов населения будут посещать этот ФОК. Здесь ничего подобного рядом нет, и приезжие люди из соседних поселков так же будут посещать этот объект».

«Это очень нужно и важно. Спорт – это поддержание фигуры, способ выразить себя», - считает жительница Шатска Юлия Михайлова.

Это одно из дебютных для нового комплекса занятий посетил и глава региона. О важности вовлечения в занятия спортом как можно большего количества туляков Алексей Дюмин говорил в своем ежегодном послании, напомнил и сегодня. «Вам задание – приглашать сюда родителей, чтобы и они занимались спортом», - обратился к ребятам губернатор.

Но, говоря о сроках строительства этого важнейшего для Шатска объекта, губернатор был строг.

Футбол баскетбол, волейбол, теннис, борьба, спортивная гимнастика - универсальный спортивный комплекс, где можно заниматься всеми этими видами спорта, должен был появиться в Шатске ещё в конце 2015 года, но, к сожалению, подвёл подрядчик. Ввод здания в эксплуатацию пришлось отложить на два года.

«У нас сейчас ещё два долгостроя, которые нам достались в наследство – в Венёве и Узловой, которые мы тоже сдаем и выдерживаем свои обязательства перед жителями», - сказал губернатор Алексей Дюмин.

При этом особенно важно, чтобы этот и подобные ему спортивные объекты были максимально заполнены людьми, заявил глава региона. Для небольшого поселка, где не так много мест для отдыха и досуга, новый комплекс стал настоящим спасением. Пожаловаться на то, что в Шатске больше некуда сходить, жители теперь уж точно не могут.
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