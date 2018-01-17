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НОВОСТИ | Общество



17.01.2018 18:39 В Туле презентовали краеведческую книгу для детей
"Вести-Тула"



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У тульских школьников появилась возможность лучше узнать родной город. Сегодня в областном правительстве состоялась презентация краеведческой книги «Твой город – Тула». И это отнюдь не скучный учебник, а современное издание, которое доступным языком и яркими иллюстрациями рассказывает о символах города, основных событиях его истории и людях, прославивших оружейную столицу России.

Знакомиться с новым изданием школьники начнут уже со следующего учебного года. Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…книги были выпущены благодаря помощи меценатов. Напечатано 12 тысяч экземпляров. Это позволит обеспечить книгами «Твой город – Тула» библиотеки, образовательные учреждения».
















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