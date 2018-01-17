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17.01.2018 17:25 Сотрудники МЧС готовятся к предстоящему Крещению "Вести-Тула"





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Лед теперь на парковом водоёме достаточно прочный. Главное соблюсти расстояние и численность людей на воде, контролировать, чтобы не скапливалось большое количество народа. Так как ледовый покров на акваториях установился позже обычного и его толщина значительно меньше прошлогодних значений.





Спасатели проверили средний пруд в Белоусовском парке, где, собственно, и планируется проводить купания в ночь с 18-го на 19-ое января. Для переодеваний на берегу поставят палатки, после обряда желающим предложат горячий чай, будет организовано дежурство медиков и спасателей.Лед теперь на парковом водоёме достаточно прочный. Главное соблюсти расстояние и численность людей на воде, контролировать, чтобы не скапливалось большое количество народа. Так как ледовый покров на акваториях установился позже обычного и его толщина значительно меньше прошлогодних значений.

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