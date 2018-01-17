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НОВОСТИ | Общество



17.01.2018 15:45 Туляки, наконец, получили возможность насладиться зимними забавами
Надежда Долгих



| фото |
Клюшки, шайбы и коньки – пора доставать хоккейный инвентарь и выходить на залитый лед хоккейных площадок. Зима, пусть и к середине января, но все-таки вступила в свои права, и развлечения, требующие стойкого мороза, наконец-то, стали доступны и тулякам.

Однако хоккейная коробка - пока единственное место в Центральном парке, где можно покататься на коньках. Для открытия большого кругового катка требуется, чтобы температура оставалась на уровне не ниже минус 10 градусов. Именно поэтому сюда приходят как хоккеисты, так и простые любители активного отдыха.

«Наконец-то погодные условия позволили организовать на территории трех тульских парков специальные места для катания на коньках – это хоккейные коробки. С учетом потребностей всех категорий граждан, мы разработали список как для тренировок хоккеистов, так и для обычного посещения для катания на коньках», - говорит специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова.

Подобные хоккейные площадки открылись в Комсомольском и Пролетарском парках. Вход на лед - бесплатный, коньки можно принести с собой, а можно взять напрокат, благо пункт выдачи рядом. Он работает с 10 утра до 9 вечера. Прохожие с горящими глазами смотрят на ровный свежий лед с планами вернуться сюда вечером, а кто-то, не откладывая на потом, уже пришел за зимним настроением.

Кто сказал, что зимой надо греться дома под пледом? Гораздо веселее и полезнее - активный отдых на зимнем свежем воздухе. Он даст массу положительных эмоций, и укрепит иммунитет перед наступающими крещенскими морозами.

















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