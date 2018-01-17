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НОВОСТИ | Общество



17.01.2018 15:27 Воспитанники «Кванториума» празднуют День детских изобретений
Вести-Тула

Воспитанники «Кванториума» празднуют День детских изобретений

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Они успешно изучают новейшие технологии, конструируют роботов и изобретают сложнейшие технические приборы, хотя большинству ещё нет и 18-ти. Сегодня весь мир празднует День детских изобретений. Каждый год более пятисот юных разработчиков придумывают различные технические новшества, и туляки вносят в эту статистику немалый вклад.

С каждым годом инициативные ребята всё больше стремятся не просто изучать научное пространство, но и открывать новые, неизведанные грани. В 2016 году для поддержания ребят открылся технопарк «Кванториум», в котором растут настоящие гении.

Как рассказала руководитель детского технопарка Татьяна Гореликова, «в первый год занятий изучали различные кристаллы, их структуру, вырастили достаточно большое их количество. Ребята решили сделать нам сюрприз. «Промышленный дизайн» выгравировал на фанере эмблему «Кванториума», а наш «Наноквантум» её выкладывает кристаллами. Если начать стимулировать изобретения с 10-11 лет, говорить об их значимости, то и дальше по инерции они будут стремиться что-то изобрести».
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