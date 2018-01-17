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17.01.2018 15:10 Студенты ТГПУ «оживили» Библию для слепых читателей Вести-Тула





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Так, фигурки персонажей делались из солёного теста, в композициях использовались ткани, глина, фетр, синтепон. Каждый эпизод сопровождается текстом Брайля. Книга состоит из сюжетных композиций по Библии для детей: Рождество Иисуса Христа, Крещение Господне, Нагорная проповедь, притча о сеятеле, Вознесение.



Участие в проекте поможет будущим дефектологам и специальным психологам лучше понимать внутренний мир детей с нарушением зрения. Тактильные книги переданы в библиотеку рукодельных книг.



Студенты Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого презентовали волонтёрский проект «Когда Библия оживает» в областной специальной библиотеке для слепых. Студенты представили изготовленные ими тактильные книги, выполненные на основе изводов православных икон, с использование различных материалов.Так, фигурки персонажей делались из солёного теста, в композициях использовались ткани, глина, фетр, синтепон. Каждый эпизод сопровождается текстом Брайля. Книга состоит из сюжетных композиций по Библии для детей: Рождество Иисуса Христа, Крещение Господне, Нагорная проповедь, притча о сеятеле, Вознесение.Участие в проекте поможет будущим дефектологам и специальным психологам лучше понимать внутренний мир детей с нарушением зрения. Тактильные книги переданы в библиотеку рукодельных книг.

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