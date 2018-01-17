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17.01.2018 14:57 Музей-заповедник Поленово участвует в международном флешмобе "Вести-Тула"





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Важно поставить хэштеги: #MuseumSelfieDay, #polenovomuseum. Можно использовать любые фотографии, сделанные в любое время года, а не только этой зимой. Главное - не забудьте про хэштеги.





Cегодня музей-заповедник Поленово участвует в международном флешмобе #MuseumSelfie. Нужно опубликовать в любой социальной сети селфи, сделанное в музее: перед Большим домом или в другом месте, можно просто с билетом в руках или около любимого экспоната.Важно поставить хэштеги: #MuseumSelfieDay, #polenovomuseum. Можно использовать любые фотографии, сделанные в любое время года, а не только этой зимой. Главное - не забудьте про хэштеги.

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