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17.01.2018 13:54 На тульских торговцев шубами за год завели 8 дел Вести-Тула





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В итоге были арестованы более 180 единиц товаров на сумму почти 12 миллионов рублей, место хранения определено в магазинах. Возбуждено восемь дел об административном правонарушении, которые направлены на рассмотрение в суды.





Более 550 меховых изделий было проверено специалистами регионального Роспотребнадзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий в течение 2017 года в Тульской области. В результате были выявлены различные нарушения. Например, отсутствие обязательной информации на маркировочных ярлыках и многое другое.В итоге были арестованы более 180 единиц товаров на сумму почти 12 миллионов рублей, место хранения определено в магазинах. Возбуждено восемь дел об административном правонарушении, которые направлены на рассмотрение в суды.

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