НОВОСТИ | Общество







17.01.2018 13:43 В ТулГУ готовы исследовать причины аварий на дорогах Вести-Тула





| фото |



В этом году планируется обустроить искусственным освещением более 73 километров дорог, установить четыре светофора, 3500 дорожных знаков, нанести 2500 километров горизонтальной дорожной разметки, в том числе шумовых полос. В целях повышения бдительности водителей и снижения скоростного режима транспортных средств будут установлены четыре имитатора комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.



Сотрудники кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ выступили с предложением создать в вузе аналитическую лабораторию, которая будет исследовать факторы, оказывающие решающее влияние на аварийность, смертность на дорогах. На данный момент на территории области утверждены 10 аварийно-опасных участков на дорогах регионального значения, а также мероприятия по предотвращению ДТП, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения.В этом году планируется обустроить искусственным освещением более 73 километров дорог, установить четыре светофора, 3500 дорожных знаков, нанести 2500 километров горизонтальной дорожной разметки, в том числе шумовых полос. В целях повышения бдительности водителей и снижения скоростного режима транспортных средств будут установлены четыре имитатора комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Читать @gtrktula

















