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17.01.2018 13:21 Усыновителям немного облегчили жизнь в плане сбора документов София Гафарова





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В прошлом году 547 ребятишек обрели новую семью. А подстегнуть наших граждан стать родителями детей-сирот могут новые правила усыновления. Прежде эта процедура обременяла многих бюрократической волокитой. По словам директора Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 Тульской области Галины Ковалёвой, «иногда родители подготовили комнату, прошли школу для замещающих родителей, а из-за одного документа процесс затягивается».



Перечень документов и сроки ожидания остаются прежними. Суть перемен в упрощении порядка подачи заявлений и сбора необходимых бумаг. Будущим усыновителям и попечителям сократили список документов, которые они должны предоставлять в органы опеки. Как рассказала начальник отдела организации опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Мальцева, «теперь не нужно предоставлять выписку из домовой книги, лицевого счёта, документы, подтверждающие право собственности, справку из органов внутренних дел, сведения о пенсионном обеспечении, так как это будет сделано в рамках межведомственного запроса».



Что ещё важное в нововведении, это возложение большей ответственности на чиновников. То есть все требования сохраняются по запросам, оформлению и срокам документации. Это весьма эффективная практика в рамках электронного документооборота. Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова говорит, что «хотелось бы, чтобы данная процедура упрощения сбора документов применялась и для решения других вопросов. Например, часто граждане жалуются на то, что приходится долго собирать документы для постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий».



Как уверяют в органах опеки и социально-реабилитационных центрах, желающих взять в семью ребёнка ничто не останавливало, даже мучительная бюрократия. Здесь даже важнее моральная сторона - доставить меньше хлопот родителям, которые и без того волнуются и переживают перед серьёзным шагом в своей жизни и жизни ребёнка.



«Я хочу быть профессиональным учёным». А вот какую науку постигать, восьмилетний Богдан ещё не решил. Парень он любознательный и усидчивый, нужна только помощь и поддержка родителей, которых он очень ждёт. Как и полтысячи детей области, Богдан занесен в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.В прошлом году 547 ребятишек обрели новую семью. А подстегнуть наших граждан стать родителями детей-сирот могут новые правила усыновления. Прежде эта процедура обременяла многих бюрократической волокитой. По словам директора Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1 Тульской области Галины Ковалёвой, «иногда родители подготовили комнату, прошли школу для замещающих родителей, а из-за одного документа процесс затягивается».Перечень документов и сроки ожидания остаются прежними. Суть перемен в упрощении порядка подачи заявлений и сбора необходимых бумаг. Будущим усыновителям и попечителям сократили список документов, которые они должны предоставлять в органы опеки. Как рассказала начальник отдела организации опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Мальцева, «теперь не нужно предоставлять выписку из домовой книги, лицевого счёта, документы, подтверждающие право собственности, справку из органов внутренних дел, сведения о пенсионном обеспечении, так как это будет сделано в рамках межведомственного запроса».Что ещё важное в нововведении, это возложение большей ответственности на чиновников. То есть все требования сохраняются по запросам, оформлению и срокам документации. Это весьма эффективная практика в рамках электронного документооборота. Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова говорит, что «хотелось бы, чтобы данная процедура упрощения сбора документов применялась и для решения других вопросов. Например, часто граждане жалуются на то, что приходится долго собирать документы для постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий».Как уверяют в органах опеки и социально-реабилитационных центрах, желающих взять в семью ребёнка ничто не останавливало, даже мучительная бюрократия. Здесь даже важнее моральная сторона - доставить меньше хлопот родителям, которые и без того волнуются и переживают перед серьёзным шагом в своей жизни и жизни ребёнка.





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