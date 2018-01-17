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17.01.2018 12:45 Роспотребнадзор проверил воду в тульских купелях перед крещенскими купаниями Вести-Тула





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Как сообщила заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Татьяна Шевелева, «отобрано 47 проб воды в местах, массово используемых населением для купания. По предварительной информации, качество воды соответствует нормативным требованиям. В основном, проводится исследование воды по бактериальным показателям, показателям микробиологического загрязнения».



В Тульской области готовятся к крещенскому купанию, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января. В регионе будут открыты 28 купелей и святых источников, 10 прорубей. В местах купаний будут дежурить сотрудники МЧС, представители УМВД и медики. Хоть в народе и существует поверье, что на один день в Крещенье вся вода, в реках, прудах и даже водопроводе становится святой, Роспотребнадзор Тульской области проводит проверку качества воды на соответствие санитарным нормам.Как сообщила заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Татьяна Шевелева, «отобрано 47 проб воды в местах, массово используемых населением для купания. По предварительной информации, качество воды соответствует нормативным требованиям. В основном, проводится исследование воды по бактериальным показателям, показателям микробиологического загрязнения».





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