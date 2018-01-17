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|17.01.2018 12:45 Роспотребнадзор проверил воду в тульских купелях перед крещенскими купаниями
|Вести-Тула
В Тульской области готовятся к крещенскому купанию, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января. В регионе будут открыты 28 купелей и святых источников, 10 прорубей. В местах купаний будут дежурить сотрудники МЧС, представители УМВД и медики. Хоть в народе и существует поверье, что на один день в Крещенье вся вода, в реках, прудах и даже водопроводе становится святой, Роспотребнадзор Тульской области проводит проверку качества воды на соответствие санитарным нормам.
Как сообщила заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Татьяна Шевелева, «отобрано 47 проб воды в местах, массово используемых населением для купания. По предварительной информации, качество воды соответствует нормативным требованиям. В основном, проводится исследование воды по бактериальным показателям, показателям микробиологического загрязнения».
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