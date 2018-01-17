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17.01.2018 12:23 В ДТП с микроавтобусом под Тулой пострадали более 10 человек Вести-Тула





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По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. К этому часу известно, что более 10 человек пострадали. Подробности устанавливаются.





В половине восьмого вечера 16 января 2018 года на 35-м километре автодороги «Тула-Щёкино» столкнулись микроавтобус «Ивеко» с пассажирами и «Хендай Акцент».По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. К этому часу известно, что более 10 человек пострадали. Подробности устанавливаются.

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