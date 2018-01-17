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17.01.2018 11:56 В Туле готовят сырный «ответ Чемберлену» Виталий Моторин





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Объемы пока не так велики, важен сам факт наличия в Тульской области да и в ЦФО такого производства. Оно, выйдя на проектные мощности, будет перерабатывать до 50 тонн молока в сутки, что даст дополнительные заказы молочному животноводству сразу нескольких областей, а кроме этого поставит на рынок сыр, не уступающий по качеству европейскому.



«Наше производство нацелено не на массовость, а на уникальность вкуса, на развитие бренда Тулы. Производство уникально на российском рынке», - говорит председатель совета директоров молочного комбината Александр Ширинкин.



Это сыры популярного во Франции сорта Комте. Одно из обязательных условий их приготовления - хранение вот на таких деревянных полках, технологический цикл их приготовления самый долгий - около полугода. Когда на заводе будет выпущена всего лишь вторая партия этих сыров, на новом производстве произойдет ряд важных для предприятия изменений.



50 сотрудников вместо 16, и 6 тонн сыра в день вместо одной. Именно так должен работать новый цех уже ближайшим летом. Планами по развитию сыроварения руководители предприятия поделились с главой региона. Новые сыры должны быть тульскими во всех смыслах этого слова, заявил Алексей Дюмин: «У нас много культурных достопримечательностей, брендовых вещей. Они должны войти в названия ваших марок сыров, это очень важно. Мы заинтересованы, чтобы география качественных сыров уходила и за пределы Тульской области».



В организации этого производства Алексей Дюмин принял личное участие. Оно обошлось предприятию в 454 миллиона рублей, найти эти средства руководству помог глава региона.



Новые Тульские сыры уже подавали к столу на Новый год - первая партия поступила на полки магазинов 20 декабря и разошлась на ура. В ближайших планах предприятия - освоить полноценное производство шести самых известных европейских сортов сыра и обеспечить им как можно больше регионов страны.



Маасдам, Пармезан, Гауда, Грюйер - каждая сырная голова с этими благородными и знаменитыми названиями на бирках весит около 45 килограммов. 24 таких, то есть около тонны, каждый день выпускают на новом производстве Тульского молочного комбината. Этот цех появился на предприятии всего три месяца назад, именно здесь тульские мастера и готовят наш сырный ответ Чемберлену.Объемы пока не так велики, важен сам факт наличия в Тульской области да и в ЦФО такого производства. Оно, выйдя на проектные мощности, будет перерабатывать до 50 тонн молока в сутки, что даст дополнительные заказы молочному животноводству сразу нескольких областей, а кроме этого поставит на рынок сыр, не уступающий по качеству европейскому.«Наше производство нацелено не на массовость, а на уникальность вкуса, на развитие бренда Тулы. Производство уникально на российском рынке», - говорит председатель совета директоров молочного комбината Александр Ширинкин.Это сыры популярного во Франции сорта Комте. Одно из обязательных условий их приготовления - хранение вот на таких деревянных полках, технологический цикл их приготовления самый долгий - около полугода. Когда на заводе будет выпущена всего лишь вторая партия этих сыров, на новом производстве произойдет ряд важных для предприятия изменений.50 сотрудников вместо 16, и 6 тонн сыра в день вместо одной. Именно так должен работать новый цех уже ближайшим летом. Планами по развитию сыроварения руководители предприятия поделились с главой региона. Новые сыры должны быть тульскими во всех смыслах этого слова, заявил Алексей Дюмин: «У нас много культурных достопримечательностей, брендовых вещей. Они должны войти в названия ваших марок сыров, это очень важно. Мы заинтересованы, чтобы география качественных сыров уходила и за пределы Тульской области».В организации этого производства Алексей Дюмин принял личное участие. Оно обошлось предприятию в 454 миллиона рублей, найти эти средства руководству помог глава региона.Новые Тульские сыры уже подавали к столу на Новый год - первая партия поступила на полки магазинов 20 декабря и разошлась на ура. В ближайших планах предприятия - освоить полноценное производство шести самых известных европейских сортов сыра и обеспечить им как можно больше регионов страны.





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