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17.01.2018 17:31 «Ростелеком» дарит жителям Тульской области «Год без забот» Вести-Тула





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Максим Иванов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мобильная связь «Ростелекома» – это отличное покрытие, бесплатные звонки на все городские и мобильные номера оператора по всей России и масса выгодных предложений. К примеру, наша последняя акция «Год без забот» позволяет не только на целый год забыть об оплате мобильного телефона, но ещё и существенно сэкономить».



Узнать стоимость услуги «Годовой абонемент» для своего тарифного плана туляки могут с помощью бесплатной USSD команды *100*2018*2# или отправив SMS с текстом «2018» на номер 100.

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер инновационных решений в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.



Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения. В рамках акции «Год без забот» абонентам действующих пакетных тарифов доступна услуга «Годовой абонемент». Подключая услугу до 31 января 2018 года и оплачивая одновременно шесть месяцев абонентского обслуживания на тарифах XL, абонент получает ещё полгода в подарок. На остальных тарифах – три месяца в подарок при авансовом платеже за девять. Подключиться к Акции можно до 31 января 2018 года.Максим Иванов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Мобильная связь «Ростелекома» – это отличное покрытие, бесплатные звонки на все городские и мобильные номера оператора по всей России и масса выгодных предложений. К примеру, наша последняя акция «Год без забот» позволяет не только на целый год забыть об оплате мобильного телефона, но ещё и существенно сэкономить».Узнать стоимость услуги «Годовой абонемент» для своего тарифного плана туляки могут с помощью бесплатной USSD команды *100*2018*2# или отправив SMS с текстом «2018» на номер 100.* * *Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер инновационных решений в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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