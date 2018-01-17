Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



17.01.2018 11:20 Две сотрудницы ГТРК «Тула» стали «Мастерами тульской журналистики»
Алина Фурсенко

Татьяна Смирнова

| фото |
Горящие свалки, заснеженные поля, грохочущие заводы и правительственные кабинеты весь год заменяли этим людям теплые рабочие места. Лучшие радиосюжеты, телерепортажи и статьи материализовались в настоящие награды.

Губернатор Алексей Дюмин пожелал собравшимся «новых идей, успехов, здоровья. Относиться к своей профессии ответственно, взвешенно, объективно. Информация должна быть достоверной – в этом вся суть вашей работы».

В номинации «Лучший радиосюжет» уже не в первый раз побеждает Тамара Соловьёва. В этот раз – с программой о Всемирном фестивале молодёжи и студентов. «Когда я там работала в числе полутора тысяч журналистов со всего мира, я испытывала чувство гордости, - рассказала начальник службы радиовещания ГТРК «Тула». – Горжусь тем, что программа получила такую высокую оценку».

Номинаций – по количеству видов СМИ. Есть и особая – учрежденная в прошлом году главой региона Алексеем Дюминым «Земля силы и талантов» по нескольким направлениям: «Персона года», «Пряник года» и «Проект года». Именно «Проектом года» стала серия программ «Агробизнес по-тульски». Автор и ведущая Татьяна Смирнова рассказала, что «это труд не одного человека, это целая команда от операторов до монтажёров. Безусловно, хочется сказать спасибо нашим героям, без которых программа «Агробизнес по-тульски» была бы невозможна».

Как заметил директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов, «сегодня тульский филиал ВГТРК – это абсолютный лидер не только по рейтингу, по миллионной аудитории, самой большой в Тульской области, но и по качеству работ, что показывают сегодняшние награды. Спасибо жюри. Для нас всё только начинается. Идём дальше!».

Могут ли журналисты взять в руки награды и успокоиться? Вряд ли. Работа этих людей – вечное движение, а в чью пользу будет результат – узнаем через год.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .