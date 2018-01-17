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17.01.2018 11:20 Две сотрудницы ГТРК «Тула» стали «Мастерами тульской журналистики» Алина Фурсенко





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Губернатор Алексей Дюмин пожелал собравшимся «новых идей, успехов, здоровья. Относиться к своей профессии ответственно, взвешенно, объективно. Информация должна быть достоверной – в этом вся суть вашей работы».



В номинации «Лучший радиосюжет» уже не в первый раз побеждает Тамара Соловьёва. В этот раз – с программой о Всемирном фестивале молодёжи и студентов. «Когда я там работала в числе полутора тысяч журналистов со всего мира, я испытывала чувство гордости, - рассказала начальник службы радиовещания ГТРК «Тула». – Горжусь тем, что программа получила такую высокую оценку».



Номинаций – по количеству видов СМИ. Есть и особая – учрежденная в прошлом году главой региона Алексеем Дюминым «Земля силы и талантов» по нескольким направлениям: «Персона года», «Пряник года» и «Проект года». Именно «Проектом года» стала серия программ «Агробизнес по-тульски». Автор и ведущая Татьяна Смирнова рассказала, что «это труд не одного человека, это целая команда от операторов до монтажёров. Безусловно, хочется сказать спасибо нашим героям, без которых программа «Агробизнес по-тульски» была бы невозможна».



Как заметил директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов, «сегодня тульский филиал ВГТРК – это абсолютный лидер не только по рейтингу, по миллионной аудитории, самой большой в Тульской области, но и по качеству работ, что показывают сегодняшние награды. Спасибо жюри. Для нас всё только начинается. Идём дальше!».



Могут ли журналисты взять в руки награды и успокоиться? Вряд ли. Работа этих людей – вечное движение, а в чью пользу будет результат – узнаем через год.



Горящие свалки, заснеженные поля, грохочущие заводы и правительственные кабинеты весь год заменяли этим людям теплые рабочие места. Лучшие радиосюжеты, телерепортажи и статьи материализовались в настоящие награды.Губернатор Алексей Дюмин пожелал собравшимся «новых идей, успехов, здоровья. Относиться к своей профессии ответственно, взвешенно, объективно. Информация должна быть достоверной – в этом вся суть вашей работы».В номинации «Лучший радиосюжет» уже не в первый раз побеждает Тамара Соловьёва. В этот раз – с программой о Всемирном фестивале молодёжи и студентов. «Когда я там работала в числе полутора тысяч журналистов со всего мира, я испытывала чувство гордости, - рассказала начальник службы радиовещания ГТРК «Тула». – Горжусь тем, что программа получила такую высокую оценку».Номинаций – по количеству видов СМИ. Есть и особая – учрежденная в прошлом году главой региона Алексеем Дюминым «Земля силы и талантов» по нескольким направлениям: «Персона года», «Пряник года» и «Проект года». Именно «Проектом года» стала серия программ «Агробизнес по-тульски». Автор и ведущая Татьяна Смирнова рассказала, что «это труд не одного человека, это целая команда от операторов до монтажёров. Безусловно, хочется сказать спасибо нашим героям, без которых программа «Агробизнес по-тульски» была бы невозможна».Как заметил директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов, «сегодня тульский филиал ВГТРК – это абсолютный лидер не только по рейтингу, по миллионной аудитории, самой большой в Тульской области, но и по качеству работ, что показывают сегодняшние награды. Спасибо жюри. Для нас всё только начинается. Идём дальше!».Могут ли журналисты взять в руки награды и успокоиться? Вряд ли. Работа этих людей – вечное движение, а в чью пользу будет результат – узнаем через год.





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