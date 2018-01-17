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НОВОСТИ | Общество



17.01.2018 10:41 В красную группу рейтинга тульских УК попали пять новичков
Мария Кузнецова

В рейтинге - почти 150 компаний. Большинство - середняки, из жёлтой группы

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Такое бывает редко: жители дома в один голос хвалят управляющую компанию. Уж очень натерпелись от предыдущей. И никому не верили. За несколько месяцев – новые окна, ремонт в подъезде, аккуратные входные группы, наконец-то герметичные швы. В подвале - ни воды, ни комаров. Новые участки труб и запорная арматура.

Всё это сделано за деньги, что собирают по графе «содержание жилья». Как рассказала начальник отдела УК «СтройМАКС» Ольга Давыдова, «с 1 мая ещё год не прошёл, но помимо гарантийных обязательств мы и другие работы выполнили». Председатель совета дома Татьяна Ильина подтверждает, что «люди себя считают защищёнными, потому что эта компания реально управляющая».

В рейтинге управляющих компаний эта фирма держит позиции в жёлтом секторе, на этот раз набрала 43 балла. Долгов за свет, газ и воду нет, а вот обращений - особенно от жителей хрущёвок - много. По словам директора УК Андрея Липенцова, «жители разных домов должны получать услугу, которую мы обязаны предоставить по Жилищному кодексу. Будем работать в условиях, которые есть, и стремиться подняться выше в следующем рейтинге».

В рейтинге - почти 150 компаний. Большинство - середняки, из жёлтой группы. Как рассказал начальник ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин, «есть управляющие компании, которые не очень хорошо платят ресурсникам, но у них практически нет жалоб жителей, они не получают штрафы. Есть УК, которые платят хорошо, но на них большее количество жалоб».

23 компании попали в красную группу, здесь пять новичков, которые успели задолжать за ресурсы. Сейчас регион переходит на прямые расчеты, жители начинают платить по отдельным квитанциям за тепло и воду. Проблема долгов должна быть снята. На первый план выйдет работа по претензиям собственников.













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