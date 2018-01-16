НОВОСТИ | Общество







16.01.2018 18:26 В Туле кронируют деревья "Вести-Тула"





| фото |



Как рассказал заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Тулы Александр Коновалов, «…кронирование проводится с выделением мест для опор освещения. В будущем здесь будет реализовываться программа «Большая Тула – светлый город». У нас есть реестр аварийных деревьев, как на муниципальных, так и на придомовых территориях».



В Советском округе Тулы кронируют деревья. Аварийные насаждения пилят сразу на нескольких улицах, в первую очередь у соцобъектов и образовательных учреждений. Вывоз веток и стволов осуществляется силами специалистов коммунальных служб.Как рассказал заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Тулы Александр Коновалов, «…кронирование проводится с выделением мест для опор освещения. В будущем здесь будет реализовываться программа «Большая Тула – светлый город». У нас есть реестр аварийных деревьев, как на муниципальных, так и на придомовых территориях».











Читать @gtrktula

















