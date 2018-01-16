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16.01.2018 16:30 Туляки увидят роботов на «Фабрике будущего» Елена Панова





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Почти все эти роботы – дело рук тульских изобретателей. И «Фабрика будущего» - проект местный. Но уже известный по всей России. Вот еще один экземпляр – носит имя Медиабот. Он умеет танцевать. Да так здорово, что двигается не в двух плоскостях, а во всех трех. Медиабот – постоянный участник различных рекламных акций или презентаций. «Человечество развивается, развиваются технологии. Важно сделать так, чтобы они были в пользу, а не во вред человечеству», - говорит руководитель проекта «Фабрика будущего» Алексей Голышев.



Роботы уже давно стали частью нашей бытовой жизни. Это свежее изобретение японцев. Он умеет общаться и спасать от одиночества. А еще есть электронные четвероногие. Собака с виду забавная, но прыгать на хозяина от радости не умеет. В общем, после посещения выставки философских вопросов возникает большое количество. Но, уходя отсюда, так и хочется повторить фразу киборга из «Терминатора», которую произносит Шварценеггер, «Я вернусь».







Его зовут просто Вася. Характер спокойный, общительный. С Василием можно побеседовать. Причем отвечает искусственный интеллект не бессмысленным набором фраз, а вполне осознанно. Робот Вася – один из экспонатов интерактивного пространства «Фабрика будущего». А еще здесь есть вот такая рука. Ну как не вспомнить легендарного «Терминатора». Где создание киборга началось с аналога человеческой кисти.Почти все эти роботы – дело рук тульских изобретателей. И «Фабрика будущего» - проект местный. Но уже известный по всей России. Вот еще один экземпляр – носит имя Медиабот. Он умеет танцевать. Да так здорово, что двигается не в двух плоскостях, а во всех трех. Медиабот – постоянный участник различных рекламных акций или презентаций. «Человечество развивается, развиваются технологии. Важно сделать так, чтобы они были в пользу, а не во вред человечеству», - говорит руководитель проекта «Фабрика будущего» Алексей Голышев.Роботы уже давно стали частью нашей бытовой жизни. Это свежее изобретение японцев. Он умеет общаться и спасать от одиночества. А еще есть электронные четвероногие. Собака с виду забавная, но прыгать на хозяина от радости не умеет. В общем, после посещения выставки философских вопросов возникает большое количество. Но, уходя отсюда, так и хочется повторить фразу киборга из «Терминатора», которую произносит Шварценеггер, «Я вернусь».











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