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НОВОСТИ | Общество



16.01.2018 16:30 Туляки увидят роботов на «Фабрике будущего»
Елена Панова



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Его зовут просто Вася. Характер спокойный, общительный. С Василием можно побеседовать. Причем отвечает искусственный интеллект не бессмысленным набором фраз, а вполне осознанно. Робот Вася – один из экспонатов интерактивного пространства «Фабрика будущего». А еще здесь есть вот такая рука. Ну как не вспомнить легендарного «Терминатора». Где создание киборга началось с аналога человеческой кисти.

Почти все эти роботы – дело рук тульских изобретателей. И «Фабрика будущего» - проект местный. Но уже известный по всей России. Вот еще один экземпляр – носит имя Медиабот. Он умеет танцевать. Да так здорово, что двигается не в двух плоскостях, а во всех трех. Медиабот – постоянный участник различных рекламных акций или презентаций. «Человечество развивается, развиваются технологии. Важно сделать так, чтобы они были в пользу, а не во вред человечеству», - говорит руководитель проекта «Фабрика будущего» Алексей Голышев.

Роботы уже давно стали частью нашей бытовой жизни. Это свежее изобретение японцев. Он умеет общаться и спасать от одиночества. А еще есть электронные четвероногие. Собака с виду забавная, но прыгать на хозяина от радости не умеет. В общем, после посещения выставки философских вопросов возникает большое количество. Но, уходя отсюда, так и хочется повторить фразу киборга из «Терминатора», которую произносит Шварценеггер, «Я вернусь».
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