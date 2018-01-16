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16.01.2018 16:08 В Тульском областном еврейском благотворительном центре открылась выставка "Вести-Тула"





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В музее истории евреев в областном еврейском благотворительном центре сегодня открылась новая экспозиция, посвященная представителям этого народа, чья жизнь так или иначе связана с Тулой. Многие из них внесли немалый вклад в ход сражений своими подвигами и героическими деяниями. Среди экспонатов на выставке представлены фотографии военных лет, личные вещи, справки о ранениях и награды.



«Хотелось бы, чтобы эта экспозиция привлекла внимание тульской общественности и вписала еще одну страницу в историю Великой Отечественной войны», - говорит оформитель выставки Елена Балаева.



Люди, чьи семьи стали жертвами холокоста во время Великой Отечественной войны, поделились своими воспоминаниями и переживаниями с туляками.В музее истории евреев в областном еврейском благотворительном центре сегодня открылась новая экспозиция, посвященная представителям этого народа, чья жизнь так или иначе связана с Тулой. Многие из них внесли немалый вклад в ход сражений своими подвигами и героическими деяниями. Среди экспонатов на выставке представлены фотографии военных лет, личные вещи, справки о ранениях и награды.«Хотелось бы, чтобы эта экспозиция привлекла внимание тульской общественности и вписала еще одну страницу в историю Великой Отечественной войны», - говорит оформитель выставки Елена Балаева.











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