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16.01.2018 15:47 Жителей Австрии накормили тульскими брендами "Вести-Тула"





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Тульская область представила здесь свои проекты, демонстрирующие туристский потенциал региона, презентационные ролики и сладкие бренды - печатный пряник и белёвскую пастилу. Лакомства могли попробовать все желающие в рамках гастрономического часа «Путешествие за вкусом».



Всего в работе выставки приняли участие более 800 экспонатов из 80 стран, а гостями мероприятия стали порядка 150 тысяч посетителей.







В Австрии завершилась международная туристическая выставка, посвященная активному отдыху, путешествиям и здоровому образу жизни.Тульская область представила здесь свои проекты, демонстрирующие туристский потенциал региона, презентационные ролики и сладкие бренды - печатный пряник и белёвскую пастилу. Лакомства могли попробовать все желающие в рамках гастрономического часа «Путешествие за вкусом».Всего в работе выставки приняли участие более 800 экспонатов из 80 стран, а гостями мероприятия стали порядка 150 тысяч посетителей.

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