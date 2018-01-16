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16.01.2018 15:36 В Ефремове в результате ЧП с котлом отопления погибла женщина
"Вести-Тула"



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Накануне вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из жилых домов барачного типа в Ефремове произошел разрыв котла. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственных органов. По предварительным данным, взорвался водяной котел, работавший от печного отопления.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…в результате происшествия пострадала проживавшая в доме 59-летняя женщина. Она была доставлена в больницу, где спустя некоторое время скончалась. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Установлено, что обрушения здания не произошло и другие жильцы дома не пострадали».















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