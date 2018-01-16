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16.01.2018 14:09 «Ожидающий мальчик» стал изюминкой тульского ТЮЗа Вести-Тула





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В 2017 году Театр юного зрителя был отремонтирован, здесь починили крышу, привели в порядок фасад, оборудовали малый зал, а также приобрели театральные кресла, световое и звуковое оборудование. Средства на ремонт выделил региональный бюджет. Не поскупился и на скульптуру, идея которой принадлежит Владимиру Шинкарёву - главному режиссеру ТЮЗа.



«Мне показалось, что изюминкой театра может быть скульптура юного зрителя, который смотрит на часы и ожидает либо приятеля, либо, если смотреть на его костюм, который явно с чужого плеча, свою подругу с заречной улицы», - рассуждает Владимир Шинкарёв.



Не осталось незамеченным горожанами появление у здания тульского ТЮЗа скульптуры. Автор «ожидающего мальчика» - скульптор Виталий Сланцев.В 2017 году Театр юного зрителя был отремонтирован, здесь починили крышу, привели в порядок фасад, оборудовали малый зал, а также приобрели театральные кресла, световое и звуковое оборудование. Средства на ремонт выделил региональный бюджет. Не поскупился и на скульптуру, идея которой принадлежит Владимиру Шинкарёву - главному режиссеру ТЮЗа.«Мне показалось, что изюминкой театра может быть скульптура юного зрителя, который смотрит на часы и ожидает либо приятеля, либо, если смотреть на его костюм, который явно с чужого плеча, свою подругу с заречной улицы», - рассуждает Владимир Шинкарёв.





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