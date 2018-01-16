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НОВОСТИ | Экономика



16.01.2018 13:41 На Алексинском химкомбинате ожидают небывалые со времён СССР объёмы продукции
Вести-Тула

На Алексинском химкомбинате ожидают небывалые со времён СССР объёмы продукции

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В 2018 году руководство Алексинского химкомбината ожидает выпуск специальной продукции в объёмах, которых не было с момента развала Советского Союза. Кроме того, планируется выпуск пяти новых видов зарядов, которые ранее не выпускались.

Реконструкция производства идёт активно. Построены новые цеха, установлено новое оборудование, закупки продолжаются. Успешно прошла все экспертизы и испытания опытно-конструкторская разработка по сборке боеприпасов «Заряд». Промышленность ориентируется на конечный продукт, и алексинцы стремятся сделать предприятие заводом полного цикла: заключены пять новых контрактов на пять видов новых изделий. Идёт реконструкция испытательной станции. Впереди - экспертиза промышленной безопасности.
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