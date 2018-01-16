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НОВОСТИ | Общество



16.01.2018 12:56 В Тульской области стартовал региональный этап олимпиады школьников
Татьяна Голубова

В Тульской области стартовал региональный этап олимпиады школьников

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В бассейне плавает лодка. Что произойдет с уровнем воды, если из нее бросить в воду камень? Задача под силу не каждому взрослому, но эти дети решат ее без проблем.

А еще эти умники и умницы наизусть цитируют Державина, безошибочно определяют жанры любых произведений и как свои знают биографии всех русских классиков. В педуниверситете проверяют ребят на знание литературы. Для Екатерины это не просто школьный предмет - это и главный способ развития, и хобби, и будущая профессия.

«Планирую связывать жизнь с лингвистикой, педагогикой, может быть, международными отношениями. В любом случае – с языком», - рассказала участница регионального тура Всероссийской олимпиады школьников Екатерина Никитина.

Дальше - только Москва. Хорошие результаты регионального этапа дает молодёжи шанс показать свои способности на всероссийской олимпиаде и поступить в лучшие вузы страны. Поэтому и подготовка более чем серьезная.

Как рассказала директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «в некоторых предметах предусмотрена исследовательская часть – это физика, химия, разговорный иностранный. Полная аналогия с ЕГЭ, но задания повышенной сложности».

Без шпаргалок, гаджетов и помощников - все они уже в какой-то степени победители. А вот кто станет лучшим из лучших – покажет время. Региональный этап Всероссийской олимпиады продлится до 22 февраля.
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