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НОВОСТИ | Общество



16.01.2018 17:38 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET
Вести-Тула

«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

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«Ростелеком» на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Антивирусные решения ESET на платформе «Ростелекома» разработаны специально для разных видов бизнеса – для малого, среднего и крупного. Теперь тульским клиентам и партнерам «Ростелекома» доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа.

На базе платформы «Ростелекома» доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32:
• специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack;
• бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition;
• комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition;
• продукты для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio;
• продукты для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.

Запуск совместного проекта с ESET стал частью партнерской экосистемы «Ростелекома», задача которой в расширении спектра цифровых услуг и сервисов, а также обеспечения их безопасности. Платформа партнерской экосистемы – это технологическая платформа, на которой партнеры «Ростелекома» могут размещать свои облачные программные продукты и предлагать их корпоративным и государственным клиентам. Платформа партнерской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнерских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.

«Сотрудничество с «Ростелекомом» позволит нам максимально упростить способ приобретения и лицензирования наших продуктов для корпоративных пользователей, – комментирует Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. – Новая услуга доступна для компаний любого масштаба. Для корпоративных пользователей разработан гибкий функционал заказа ключей с возможностью изменять необходимое количество защищаемых устройств и рабочих станций».

«Запуск антивирусных продуктов ESET на облачной платформе «Ростелекома» стал новым этапом развития партнерской экосистемы компании. Партнерская экосистема позволяет «Ростелекому» предлагать клиентам не только собственные решения, но и от других ведущих игроков рынка. Развитие экосистемы выгодно всем участникам рынка: клиент получает большой выбор услуг «под ключ», партнеры - новые каналы реализации продуктов, а оператор - расширение спектра оказываемых услуг», – комментирует Антон Салов, директор продуктового офиса «Партнерские облачные услуги» ПАО «Ростелеком».
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