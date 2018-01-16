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16.01.2018 12:25 В цыганских домах в тульском Заречье электрики вновь нашли самовольные подключения Вести-Тула





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Напомним, в течение минувшего года электрики неоднократно выезжали в вышеуказанные населенные пункты и отключали свет в домах либо за длительную неуплату, либо за самовольные подключения.



Сотрудниками «Тульских электросетей» вновь ликвидируются несанкционированные подключения частных домовладений на улице Свердлова в поселке Плеханово, на улице Маяковского в селе Хрущево в районе компактного проживания лиц цыганской национальности. Об этом в Твиттере сообщили сотрудники главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу.Напомним, в течение минувшего года электрики неоднократно выезжали в вышеуказанные населенные пункты и отключали свет в домах либо за длительную неуплату, либо за самовольные подключения.

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