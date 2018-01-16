НОВОСТИ | Общество







16.01.2018 11:56 Киреевский посёлок, где дома не признают аварийными, покидают семьи Алина Фурсенко





| фото |



Уже в 2003 году, когда пожар выжег здесь половину подъезда, большая часть жильцов съехала. В прошлом году у Антонины Максимовны Липатовой умерла последняя соседка. Летом в подъезд заходили переночевать бродяги, зимой и они перестали – больно холодно.



«Здесь на крыше конька нет, и осадки прямо сюда летят, все в подъезд. Холод собачий. У мамы не хватает мощности АОГВ. Вот это жилье пригодное для проживания, по словам наших властей», - рассказывает дочь Антонины Липатовой Елена Богачева.



В списках аварийных дом не значился - заверили в местной администрации, а потому в программу переселения из аварийного жилья, об успешном завершении которой отчитались районные чиновники, он не вошел. Правда, один нюанс – экспертизам этим вот-вот стукнет два десятилетия.



По словам советника главы администрации МО «Приупское» Киреевского района Ольги Пахомовой, «до 2001 года была создана межведомственная комиссия. Постановлением 897 был утвержден список домов, не пригодных для проживания, но этот дом туда не вошел, так как до 2001 года был в удовлетворительном состоянии».



А то, что за 17 лет могло измениться – это уж извините. В последние годы осматривала дом комиссия, состоящая из представителей управляющей компании и местной власти всего раз. «В 15 году по моей просьбе приехали из районной администрации. Написали, что подъезд в ужасном состоянии, требуется капитальный ремонт», - рассказывает Антонина Липатова.



«Перекрытия нарушены. Один хлам и антисанитария» – это цитата из акта обследования дома. Возможен ли капремонт вообще, специалисты пока не разбирались, а уж для того, чтобы понять, что обойдется он в круглую сумму, и специалистом быть не надо.



И самое обидное даже не то, что такие дома, с проломленными полотками и обгорелыми стенами, признаны пригодными для жилья, а то, что поселок Сеченский покидают навсегда. За последние годы отсюда уехали около 80 семей. Остаются жить, а, вернее сказать, доживать, всего порядка 15. И летом здесь закроется последний магазин.



Единственный пока вариант, который предлагают чиновники, - сделать экспертизу для признания дома аварийным за свой счет – это порядка 30 тысяч. А там уж ждать, попадет ли дом в новую программу. Дело затратное и небыстрое.



«Скоро одна в поселке будешь проживать», - пока подобным шуткам нечасто заезжающих внуков Антонина Максимовна улыбается. Но надеется, что шутка не превратится в безнадежный прогноз.



О том, есть ли у администрации Киреевского района возможность разрешить ситуацию, и какой чиновники видят судьбу поселка Сеченского, мы попросили ответить районную власть. К теме обязательно вернемся.



О том, что в доме 9 по улице Школьной в киреевском поселке Сеченском хоть кто-то живет, если не знать наверняка - ни за что не догадаться. Тринадцать квартир из четырнадцати смотрят на морозную улицу заколоченными или побитыми окнами.Уже в 2003 году, когда пожар выжег здесь половину подъезда, большая часть жильцов съехала. В прошлом году у Антонины Максимовны Липатовой умерла последняя соседка. Летом в подъезд заходили переночевать бродяги, зимой и они перестали – больно холодно.«Здесь на крыше конька нет, и осадки прямо сюда летят, все в подъезд. Холод собачий. У мамы не хватает мощности АОГВ. Вот это жилье пригодное для проживания, по словам наших властей», - рассказывает дочь Антонины Липатовой Елена Богачева.В списках аварийных дом не значился - заверили в местной администрации, а потому в программу переселения из аварийного жилья, об успешном завершении которой отчитались районные чиновники, он не вошел. Правда, один нюанс – экспертизам этим вот-вот стукнет два десятилетия.По словам советника главы администрации МО «Приупское» Киреевского района Ольги Пахомовой, «до 2001 года была создана межведомственная комиссия. Постановлением 897 был утвержден список домов, не пригодных для проживания, но этот дом туда не вошел, так как до 2001 года был в удовлетворительном состоянии».А то, что за 17 лет могло измениться – это уж извините. В последние годы осматривала дом комиссия, состоящая из представителей управляющей компании и местной власти всего раз. «В 15 году по моей просьбе приехали из районной администрации. Написали, что подъезд в ужасном состоянии, требуется капитальный ремонт», - рассказывает Антонина Липатова.«Перекрытия нарушены. Один хлам и антисанитария» – это цитата из акта обследования дома. Возможен ли капремонт вообще, специалисты пока не разбирались, а уж для того, чтобы понять, что обойдется он в круглую сумму, и специалистом быть не надо.И самое обидное даже не то, что такие дома, с проломленными полотками и обгорелыми стенами, признаны пригодными для жилья, а то, что поселок Сеченский покидают навсегда. За последние годы отсюда уехали около 80 семей. Остаются жить, а, вернее сказать, доживать, всего порядка 15. И летом здесь закроется последний магазин.Единственный пока вариант, который предлагают чиновники, - сделать экспертизу для признания дома аварийным за свой счет – это порядка 30 тысяч. А там уж ждать, попадет ли дом в новую программу. Дело затратное и небыстрое.«Скоро одна в поселке будешь проживать», - пока подобным шуткам нечасто заезжающих внуков Антонина Максимовна улыбается. Но надеется, что шутка не превратится в безнадежный прогноз.О том, есть ли у администрации Киреевского района возможность разрешить ситуацию, и какой чиновники видят судьбу поселка Сеченского, мы попросили ответить районную власть. К теме обязательно вернемся.





Читать @gtrktula

















