НОВОСТИ | Общество







16.01.2018 11:27 В Туле начали расчистку ближайших к улице Металлистов дворов Алексей Ерёмин





| фото |



Реконструкция улицы Металлистов дала импульс развитию других, параллельных проектов. Так, было решено полностью и капитально благоустроить исторический центр. Дабы избежать эффекта потемкинских деревень, пошли во дворы. Оказалось, что там нога коммунальщика не ступала десятилетиями.



На освободившихся пространствах планируется разбивать скверики, устанавливать лавочки, делать клумбы. На сегодняшний день определены собственники всех земельных участков и строений – владельцам вынесены предписания о приведении фасадов в надлежащий вид с одинаковым ограждением. Примыкающее к музейной улице Металлистов пространство должно быть приведено в порядок.



Глава администрации города Тулы Евгений Авилов сообщил, что «основные задачи – снос незаконных и ветхих строений, отселение людей параллельно с благоустройством территорий».



На улице Союзной на месте заброшенных гаражей будет расположена бесплатная парковка на 150 машин и экскурсионных автобусов. А вот парковка на улицах Союзной и Благовещенской будет запрещена для увеличения их трафика. Проездной станет и улица Благовещенская. «Мы будем вести работы и дальше, чтобы проект не остановился на улице Металлистов. Создать уголок в отдельно взятом месте – это неправильно», - считает Авилов.



Сегодня в этом квартале находится 9 многоквартирных домов, 15 зданий в частной собственности, 10 являются объектами культурного наследия. В историческом центре зачищено более 7000 квадратных метров территории, снесено порядка 20 строений, вывезено порядка 1500 кубометров мусора. И эта работа будет продолжена.



К открытию музейной улицы Металлистов в городе оружейников реконструируют и весь исторический центр. Глава администрации Тулы Евгений Авилов провёл очередной обход улиц Союзная и Благовещенская, где сегодня ведутся масштабные работы по расчистке территорий. Заглянули за каждый угол, побывали в каждом дворе.Реконструкция улицы Металлистов дала импульс развитию других, параллельных проектов. Так, было решено полностью и капитально благоустроить исторический центр. Дабы избежать эффекта потемкинских деревень, пошли во дворы. Оказалось, что там нога коммунальщика не ступала десятилетиями.На освободившихся пространствах планируется разбивать скверики, устанавливать лавочки, делать клумбы. На сегодняшний день определены собственники всех земельных участков и строений – владельцам вынесены предписания о приведении фасадов в надлежащий вид с одинаковым ограждением. Примыкающее к музейной улице Металлистов пространство должно быть приведено в порядок.Глава администрации города Тулы Евгений Авилов сообщил, что «основные задачи – снос незаконных и ветхих строений, отселение людей параллельно с благоустройством территорий».На улице Союзной на месте заброшенных гаражей будет расположена бесплатная парковка на 150 машин и экскурсионных автобусов. А вот парковка на улицах Союзной и Благовещенской будет запрещена для увеличения их трафика. Проездной станет и улица Благовещенская. «Мы будем вести работы и дальше, чтобы проект не остановился на улице Металлистов. Создать уголок в отдельно взятом месте – это неправильно», - считает Авилов.Сегодня в этом квартале находится 9 многоквартирных домов, 15 зданий в частной собственности, 10 являются объектами культурного наследия. В историческом центре зачищено более 7000 квадратных метров территории, снесено порядка 20 строений, вывезено порядка 1500 кубометров мусора. И эта работа будет продолжена.





Читать @gtrktula





















