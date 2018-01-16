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16.01.2018 10:41 Организаторов свалки химикатов в Туле накажут по всей строгости Виталий Моторин





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На такую картину наткнулись местные жители, гулявшие с собакой. 327 канистр с химической жидкостью разного объема лежали вперемешку с девятью десятками мешков, наполненных уже твердыми отходами, так же содержащими химикаты. Общий вес опасных веществ от 10 до 12 тонн.



Сейчас незаконная свалка химикатов полностью ликвидирована. Сами опасные вещества для хранения складированы на территории одного из оборонных предприятий региона. Ущерб, нанесенный окружающей среде, станет понятен после анализа почвы.



Начальник отдела государственного экологического контроля Управления Росприроднадзора по Тульской области Валентина Меркель пояснила: «Определим класс опасности, массу отходов уже знаем. В зависимости от целевого использования земельного участка определим размер вреда, который причинён почве».



По первым предварительным данным МЧС, класс этих отходов третий - о степени их опасности доложил главе региона начальник УМЧС России по Тульской области Владимир Кий: «Розлива веществ не обнаружено, угрозы жизни и здоровью людей нет».



Алексей Дюмин взял эту ситуацию на личный контроль. К работе он поручил подключиться правоохранителям. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин сообщил, что «в течение суток были установлены организации, причастные к вывозу отходов. Сегодня мы направим материалы в Следственный комитет».



Министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что «данные организации не имеют лицензии на сбор и вывоз отходов данного класса опасности. Чтобы исключить и подтвердить систематический вывоз отходов, нами проводится обследование территории, прилегающей к данным предприятиям».



«Виновные должны быть установлены, наказаны по всей строгости закона, несмотря на фамилии и должности», - сказал губернатор Алексей Дюмин.



По данному факту уже начато административное расследование, пока в отношении неопределенного круга лиц, его ход контролирует природоохранная прокуратура региона. Как рассказала природоохранный прокурор Тульской области Марина Ратникова, «административная ответственность – штрафы от 100 до 250 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток. Либо – уголовная ответственность».



И первые результаты уже есть. Все тульские предприятия, где могут образоваться отходы с таким химическим составом, имеют договор на их утилизацию. Значит, есть вероятность, что нарушитель - перевозчик.



Как говорит начальник Главного управления по Пролетарскому территориальному округу Тулы Сергей Шестаков, «эта фирма обязана была вывезти отходы в Рязань для утилизации. Почему этого не сделали, думаю, они доложат следственным органам».



Кроме всего прочего, расследование выявит и срок, на протяжении которого эти отходы находились на несанкционированной свалке.



Окраина Тулы, пустырь в поселке Новомедвенский. Подобные свалки строительного мусора в таких местах никого особенно не удивят, но накануне среди ящиков и досок здесь были обнаружены химические отходы, класс опасности которых до сих пор не установлен.На такую картину наткнулись местные жители, гулявшие с собакой. 327 канистр с химической жидкостью разного объема лежали вперемешку с девятью десятками мешков, наполненных уже твердыми отходами, так же содержащими химикаты. Общий вес опасных веществ от 10 до 12 тонн.Сейчас незаконная свалка химикатов полностью ликвидирована. Сами опасные вещества для хранения складированы на территории одного из оборонных предприятий региона. Ущерб, нанесенный окружающей среде, станет понятен после анализа почвы.Начальник отдела государственного экологического контроля Управления Росприроднадзора по Тульской области Валентина Меркель пояснила: «Определим класс опасности, массу отходов уже знаем. В зависимости от целевого использования земельного участка определим размер вреда, который причинён почве».По первым предварительным данным МЧС, класс этих отходов третий - о степени их опасности доложил главе региона начальник УМЧС России по Тульской области Владимир Кий: «Розлива веществ не обнаружено, угрозы жизни и здоровью людей нет».Алексей Дюмин взял эту ситуацию на личный контроль. К работе он поручил подключиться правоохранителям. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин сообщил, что «в течение суток были установлены организации, причастные к вывозу отходов. Сегодня мы направим материалы в Следственный комитет».Министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что «данные организации не имеют лицензии на сбор и вывоз отходов данного класса опасности. Чтобы исключить и подтвердить систематический вывоз отходов, нами проводится обследование территории, прилегающей к данным предприятиям».«Виновные должны быть установлены, наказаны по всей строгости закона, несмотря на фамилии и должности», - сказал губернатор Алексей Дюмин.По данному факту уже начато административное расследование, пока в отношении неопределенного круга лиц, его ход контролирует природоохранная прокуратура региона. Как рассказала природоохранный прокурор Тульской области Марина Ратникова, «административная ответственность – штрафы от 100 до 250 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток. Либо – уголовная ответственность».И первые результаты уже есть. Все тульские предприятия, где могут образоваться отходы с таким химическим составом, имеют договор на их утилизацию. Значит, есть вероятность, что нарушитель - перевозчик.Как говорит начальник Главного управления по Пролетарскому территориальному округу Тулы Сергей Шестаков, «эта фирма обязана была вывезти отходы в Рязань для утилизации. Почему этого не сделали, думаю, они доложат следственным органам».Кроме всего прочего, расследование выявит и срок, на протяжении которого эти отходы находились на несанкционированной свалке.







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