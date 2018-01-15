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15.01.2018 18:40 Тульские сотрудники СУ СК приняли сегодня присягу "Вести-Тула"





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Сегодня свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона – поклялись молодые сотрудники следственного комитета.



«В Следственном комитете работают люди преданные закону. Они без остатка отдают свои силы на установление истины и справедливости. – Говорит исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Тульской области Владимир Усов. – Эта работа, безусловно, требует определенного самопожертвования, личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принимаемые решения».

«Во имя торжества закона и порядка…» - сотрудники Следственного комитета по Тульской области приняли присягу. Первые специализированные следственные органы - «майорские» следственные канцелярии, были учреждены в 1713 году и подчинялись непосредственно Петру I.Сегодня свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона – поклялись молодые сотрудники следственного комитета.«В Следственном комитете работают люди преданные закону. Они без остатка отдают свои силы на установление истины и справедливости. – Говорит исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Тульской области Владимир Усов. – Эта работа, безусловно, требует определенного самопожертвования, личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принимаемые решения».









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