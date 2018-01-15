НОВОСТИ | Общество







15.01.2018 17:27 Роспотребнадзор подал в суд на тульскую УК "Вести-Тула"





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Выявленные нарушения касались содержания мест общего пользования в многоквартирных домах, проведения дератизационных мероприятий, температурного режима горячей воды и состояния контейнерных площадок. По результатам проверок специалисты составили пять протоколов об административных правонарушениях на две жилищные организации. Однако «Ремжилхоз» предписания Роспотребнадзора не выполнил, и теперь материалы переданы в суд.





В четвертом квартале 2017 года специалисты Роспотребнадзора провели шесть проверок в отношении тульских управляющих компаний: «Ремжилхоз», «РЭМС», «Жилцентр» и «Жилхоз Советского района г. Тулы». При этом три внеплановые проверки деятельности муниципальной УК «Ремжилхоз» были проведены по обращениям жителей.Выявленные нарушения касались содержания мест общего пользования в многоквартирных домах, проведения дератизационных мероприятий, температурного режима горячей воды и состояния контейнерных площадок. По результатам проверок специалисты составили пять протоколов об административных правонарушениях на две жилищные организации. Однако «Ремжилхоз» предписания Роспотребнадзора не выполнил, и теперь материалы переданы в суд.

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