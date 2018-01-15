НОВОСТИ | Общество







15.01.2018 17:02 На центральной площади Щёкина прошли новогодние гуляния "Вести-Тула"





| фото |



В планах в наступившем году провести опрос среди щёкинцев, чтобы выяснить мнение горожан, какой из пяти городских объектов следует в первую очередь привести в порядок. Как рассказал заместитель главы администрации Щёкинского района по социальным вопросам Владимир Калинкин, «…в 2017 году было сделано освещение в старом городском парке. Был установлен памятник известному поэту и музыканту Игорю Талькову. Кроме того, было сделано освещение в парке «Лесная поляна».







Старый Новый год в Щёкине отметили на главной площади традиционно - с хороводом и песнями у городской елки. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Выходи, гуляй», который, в свою очередь, является частью программы «Городская среда». Проект социальный, направлен на благоустройство города и улучшение жизни населения.В планах в наступившем году провести опрос среди щёкинцев, чтобы выяснить мнение горожан, какой из пяти городских объектов следует в первую очередь привести в порядок. Как рассказал заместитель главы администрации Щёкинского района по социальным вопросам Владимир Калинкин, «…в 2017 году было сделано освещение в старом городском парке. Был установлен памятник известному поэту и музыканту Игорю Талькову. Кроме того, было сделано освещение в парке «Лесная поляна».











Читать @gtrktula

















