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15.01.2018 16:46 Дети-инвалиды из Ефремова смогли посмотреть новогоднее цирковое представление "Вести-Тула"





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«От детей-инвалидов нашего города я написала губернатору письмо и попросила его выступить в роли Деда Мороза – организовать поездку в тульский цирк», - рассказывает Татьяна Лазарева.



9 января Татьяне позвонил Алексей Дюмин и пригласил всей делегацией приехать в Тулу на представление в цирке. Благодаря этому из Ефремова смогли приехать 53 человека. Пятеро из них - инвалиды-колясочники. Все занимаются адаптивной физкультурой в ефремовской школе №3 и участвуют в региональных соревнованиях.



Новогоднее представление в Тульском цирке посетили дети с ограниченными возможностями здоровья из Ефремова. Это стало возможно после обращения к губернатору жительницы города, которая и сама воспитывает ребенка-инвалида. Она поздравила главу региона с наступившими праздниками, поблагодарила за внимание к людям с ограниченными возможностями, а также обратилась с просьбой.«От детей-инвалидов нашего города я написала губернатору письмо и попросила его выступить в роли Деда Мороза – организовать поездку в тульский цирк», - рассказывает Татьяна Лазарева.9 января Татьяне позвонил Алексей Дюмин и пригласил всей делегацией приехать в Тулу на представление в цирке. Благодаря этому из Ефремова смогли приехать 53 человека. Пятеро из них - инвалиды-колясочники. Все занимаются адаптивной физкультурой в ефремовской школе №3 и участвуют в региональных соревнованиях.











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