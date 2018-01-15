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НОВОСТИ | Общество



15.01.2018 16:46 Дети-инвалиды из Ефремова смогли посмотреть новогоднее цирковое представление
"Вести-Тула"



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Новогоднее представление в Тульском цирке посетили дети с ограниченными возможностями здоровья из Ефремова. Это стало возможно после обращения к губернатору жительницы города, которая и сама воспитывает ребенка-инвалида. Она поздравила главу региона с наступившими праздниками, поблагодарила за внимание к людям с ограниченными возможностями, а также обратилась с просьбой.

«От детей-инвалидов нашего города я написала губернатору письмо и попросила его выступить в роли Деда Мороза – организовать поездку в тульский цирк», - рассказывает Татьяна Лазарева.

9 января Татьяне позвонил Алексей Дюмин и пригласил всей делегацией приехать в Тулу на представление в цирке. Благодаря этому из Ефремова смогли приехать 53 человека. Пятеро из них - инвалиды-колясочники. Все занимаются адаптивной физкультурой в ефремовской школе №3 и участвуют в региональных соревнованиях.
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