НОВОСТИ | Происшествия







15.01.2018 16:13 В Кимовском районе 53-летний мужчина хранил более 8 кг конопли "Вести-Тула"





| фото |



Проведённое исследование подтвердило, что это действительно части конопли, содержащие наркотическое средство массой более 8 кг. Мужчина признался в противоправном деянии. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.



Отметим, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения сотрудников полиции и был осуждён за хищение чужого имущества. Это преступление стало одним из самых необычных в регионе - три года назад он похитил гуся из сарая в одном из сёл. При этом, чтобы его было труднее найти, надел женские сапоги.







В ходе оперативных мероприятий в Кимовском районе полицейские установили факт хранения наркотических средств в крупном размере. У 53-летнего ранее судимого мужчины обнаружили растения, которые могли содержать наркотик. Изъято несколько картонных коробок с ними.Проведённое исследование подтвердило, что это действительно части конопли, содержащие наркотическое средство массой более 8 кг. Мужчина признался в противоправном деянии. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.Отметим, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения сотрудников полиции и был осуждён за хищение чужого имущества. Это преступление стало одним из самых необычных в регионе - три года назад он похитил гуся из сарая в одном из сёл. При этом, чтобы его было труднее найти, надел женские сапоги.

Читать @gtrktula

















