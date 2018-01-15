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15.01.2018 15:53 На платных дорогах страны можно будет расплатиться любым транспондером "Вести-Тула"





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Это стало возможно благодаря соглашению о межоператорском взаимодействии, которое Государственная компания «Автодор» подписала со всеми российскими операторами платных дорог в июне прошлого года.



По территории Тульской области проходят три автомобильные дороги федерального значения - М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-6 «Каспий» общей протяженностью 405 км.







С сегодняшнего дня на всех платных дорогах страны можно будет расплатиться за проезд любым транспондером, независимо от того, какой оператор его выпустил.Это стало возможно благодаря соглашению о межоператорском взаимодействии, которое Государственная компания «Автодор» подписала со всеми российскими операторами платных дорог в июне прошлого года.По территории Тульской области проходят три автомобильные дороги федерального значения - М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-6 «Каспий» общей протяженностью 405 км.

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