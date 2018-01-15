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15.01.2018 15:43 Многочисленных нарушений температурного режима в Туле не выявлено "Вести-Тула"





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Также проводится проверка состояния наземных тепловых сетей. Специалистами были выявлены участки с поврежденной изоляцией протяженность 9, 5 км сетей. Как рассказал начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «…в 2018 году работы по восстановлению изоляционного слоя на наземных тепловых сетях будут продолжены».

За первый зимний месяц было обследовано 720 домов и почти 80 учреждений, что в среднем составило чуть больше 20 процентов от всего числа многоэтажек и социальных объектов. В Пролетарском, Советском районах зарегистрировано по одному случаю несоблюдения температурного режима в квартирах, в Привокзальном - 2 случая.Также проводится проверка состояния наземных тепловых сетей. Специалистами были выявлены участки с поврежденной изоляцией протяженность 9, 5 км сетей. Как рассказал начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «…в 2018 году работы по восстановлению изоляционного слоя на наземных тепловых сетях будут продолжены».











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