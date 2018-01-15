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15.01.2018 15:21 В Новомедвенском обнаружили незаконную свалку с химическими отходами "Вести-Тула"





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После проведения необходимых замеров было установлено отсутствие превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе. Администрация Тулы выделила транспортное средство для вывоза химикатов с незаконной свалки.



В настоящий момент сотрудники Росприроднадзора проводят лабораторные исследования территории. Наша съемочная группа находится на месте событий, и все подробности мы расскажем в нашем вечернем выпуске, в 20.45







В поселке Новомедвенском, расположенном в Пролетарском округе Тулы, в минувшую субботу была обнаружена незаконная свалка с химическими отходами. На место сразу выехали сотрудники регионального управления МЧС.После проведения необходимых замеров было установлено отсутствие превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе. Администрация Тулы выделила транспортное средство для вывоза химикатов с незаконной свалки.В настоящий момент сотрудники Росприроднадзора проводят лабораторные исследования территории. Наша съемочная группа находится на месте событий, и все подробности мы расскажем в нашем вечернем выпуске, в 20.45

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