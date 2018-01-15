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15.01.2018 13:26 За выходные тульские автоинспекторы выявили 29 пьяных водителей Вести-Тула





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Так, ночью в деревне Елькино экипажем ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением водителя 1999 года рождения, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительского удостоверения. Выяснилось, что молодой человек ранее уже был осужден за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и арестован на 15 суток.



Теперь ему грозит уже уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.



За 12, 13 и 14 января 2018 года сотрудники ГИБДД выявили в Тульской области 29 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Они привлечены к административной ответственности. По всем фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.Так, ночью в деревне Елькино экипажем ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением водителя 1999 года рождения, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительского удостоверения. Выяснилось, что молодой человек ранее уже был осужден за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и арестован на 15 суток.Теперь ему грозит уже уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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