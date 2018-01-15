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НОВОСТИ | Общество



15.01.2018 11:44 В Туле открыта выставка иллюстраций к «Анне Карениной» в технике акватинта
Вести-Тула

В Туле открыта выставка иллюстраций к «Анне Карениной» в технике акватинта

| фото |
Анна Каренина такая, какой мы её не видели. В галерее «Ясная Поляна» открылась выставка работ художника Александра Алексеева. Это цикл иллюстраций к знаменитому роману Льва Толстого, но не в привычной, классической интерпретации. Образы довольно необычны - выполнены в технике акватинта, это оттиск с металла.

Алексеев создал буквально подстрочник произведения. На одной из работ – глаз коровы, той самой, которую видит во сне Анна. В нем мука, боль, и в то же время надежда. Сборник был приобретен одним французским коллекционером в 2003 году на аукционе Кристис за небольшие для экспоната такого уровня деньги – 10 тысяч евро. Сейчас коллекция находится в Германии в Европейском культурном клубе.

Коллекционер, сопредседатель Европейского культурного центра Ирина Стежка рассказала, что «в творчестве его отличала любовь к тени. Игра света и тени очень важна и в иллюстрациях к Пушкину, Гоголю».
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