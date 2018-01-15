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15.01.2018 10:51 В селе Зайцево не могут найти источник фекальных вод Татьяна Смирнова





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Заложниками ситуации оказалась почти сотня семей. Поток воды течет круглый год, зимой превращаясь в опасную ловушку.



«В том году я вытаскивал две «Нивы», у нас «МАЗы» садятся, дети идут пешком почти километр, потому что автобус не может проехать», - говорит житель села Василий Дементьев. «Даже скорая помощь не может проехать», - подтверждает Наталья Абрамова.



Причину выяснять пытались. Сначала коммунальщики Ленинского района, а потом и «Водоканал» – когда село Зайцево стало частью Большой Тулы. Но до сих пор все попытки тщетны.



«Жители сказали, что есть брошенная сеть, которая течёт, но по всем картам мы её не нашли, - поясняет начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков. – Водоканал провел экспертизу воды, это оказались фекальные воды. Создана рабочая группа, в понедельник там планируется крупное выездное совещание. Будем разбираться».



Улица Школьная является еще и частью федеральной дороги. Летом планируется ее ремонт. Но, по словам дорожников, если проблема с водой не будет устранена, то надеяться на прочность и долговечность асфальта не стоит. Вопрос - доколь деньги будут закапываться и вмерзать в землю – пока остается открытым.



Буксующие машины, пешеходы, передвигающиеся с риском для жизни, вместо асфальта – толстый слой льда. Улица Школьная в селе Зайцево уже пять лет, по словам местных жителей, представляет собой зону повышенной опасности. Особенно зимой. «Бежит вода, откуда – не знаем. Проехать и пройти невозможно – каток», - рассказывает Анна Кульнева, жительница села Зайцево.Заложниками ситуации оказалась почти сотня семей. Поток воды течет круглый год, зимой превращаясь в опасную ловушку.«В том году я вытаскивал две «Нивы», у нас «МАЗы» садятся, дети идут пешком почти километр, потому что автобус не может проехать», - говорит житель села Василий Дементьев. «Даже скорая помощь не может проехать», - подтверждает Наталья Абрамова.Причину выяснять пытались. Сначала коммунальщики Ленинского района, а потом и «Водоканал» – когда село Зайцево стало частью Большой Тулы. Но до сих пор все попытки тщетны.«Жители сказали, что есть брошенная сеть, которая течёт, но по всем картам мы её не нашли, - поясняет начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков. – Водоканал провел экспертизу воды, это оказались фекальные воды. Создана рабочая группа, в понедельник там планируется крупное выездное совещание. Будем разбираться».Улица Школьная является еще и частью федеральной дороги. Летом планируется ее ремонт. Но, по словам дорожников, если проблема с водой не будет устранена, то надеяться на прочность и долговечность асфальта не стоит. Вопрос - доколь деньги будут закапываться и вмерзать в землю – пока остается открытым.







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