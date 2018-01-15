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15.01.2018 10:29 В Туле «Вертикаль» отклонилась от курса Виталий Моторин





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Изначально первые три 19-этажки жилого комплекса должны были быть сданы 31 марта 2017 года. Впоследствии в качестве сроков сдачи назывался уже сентябрь 17-го. Всего же застройщик трижды переносил сроки введения этих домов в эксплуатацию.



«Не секрет что экономические трудности в стране нас не обошли стороной, остановилось финансирование и кредитование банков. Сейчас кредитование возобновилось, и только это позволило активизировать строительство», - пояснил генеральный директор компании застройщика Александр Мамушкин.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ответил, что, «мы все прекрасно понимаем, что вошли в определенную экономическую ситуацию, но от этого ни горячо, ни холодно нашим жителям».



Расставить все точки над i - именно для этого Алексей Дюмин и приехал на строительную площадку. Качество, заверили губернатора, не пострадало, но глава региона дал понять - это опоздание должно стать последним: «Июнь 18-го года вы обязуетесь, что первые три дома будут сданы, следующие два - декабрь 2018 года. Чтобы всё было вовремя и в срок, головой отвечаете».



Подобная шумиха поднялась и вокруг легендарного для Тулы спорткомплекса «Кировец». Восстановить старое здание оказалось невозможно. Своего рода компенсацией за проволочки станет новое, с двумя бассейнами.



Первых посетителей новый спорткомплекс по планам примет через несколько месяцев. Сдать жилые дома, застройщик теперь уже намерен даже раньше срока, ведь каждый месяц выплачивает дольщикам около полутора миллионов рублей компенсаций.



«Я купила в 15-ом году квартиру и, конечно, планировала к сроку получить ключи», - говорит Иветта Поливина. Не только она, на это, безусловно, рассчитывали и остальные дольщики «Вертикали», которые выкупили 935 из более чем 1200 квартир комплекса на улице Шухова. Ее четвёртый по счёту из пяти дом сдать в срок ещё, может, и успеют, а вот завершение строительства первых трёх уже давно просрочено.Изначально первые три 19-этажки жилого комплекса должны были быть сданы 31 марта 2017 года. Впоследствии в качестве сроков сдачи назывался уже сентябрь 17-го. Всего же застройщик трижды переносил сроки введения этих домов в эксплуатацию.«Не секрет что экономические трудности в стране нас не обошли стороной, остановилось финансирование и кредитование банков. Сейчас кредитование возобновилось, и только это позволило активизировать строительство», - пояснил генеральный директор компании застройщика Александр Мамушкин.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ответил, что, «мы все прекрасно понимаем, что вошли в определенную экономическую ситуацию, но от этого ни горячо, ни холодно нашим жителям».Расставить все точки над i - именно для этого Алексей Дюмин и приехал на строительную площадку. Качество, заверили губернатора, не пострадало, но глава региона дал понять - это опоздание должно стать последним: «Июнь 18-го года вы обязуетесь, что первые три дома будут сданы, следующие два - декабрь 2018 года. Чтобы всё было вовремя и в срок, головой отвечаете».Подобная шумиха поднялась и вокруг легендарного для Тулы спорткомплекса «Кировец». Восстановить старое здание оказалось невозможно. Своего рода компенсацией за проволочки станет новое, с двумя бассейнами.Первых посетителей новый спорткомплекс по планам примет через несколько месяцев. Сдать жилые дома, застройщик теперь уже намерен даже раньше срока, ведь каждый месяц выплачивает дольщикам около полутора миллионов рублей компенсаций.





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