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НОВОСТИ | Общество



12.01.2018 18:40 Тульскую гармонь – в каждую военную часть
"Вести-Тула"



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Сегодня в ходе визита на предприятие «Тульская гармонь» глава региона Алексей Дюмин предложил руководству выйти на Министерство обороны с предложением снабдить так называемые «Ленинские комнаты» в военных частях и гарнизонах, в которых отдыхают служащие, нашим фирменным музыкальным инструментом.

Губернатор осмотрел предприятие и оценил звучание гармони на примере любимого марша «Прощания славянки». С 2017-ого года «Тульская гармонь» совместно с чешской компанией осуществляет крупноузловую сборку и настройку пианино. В дальнейшем производство планируют расширить.

Также глава региона встретился с сотрудниками предприятия, для того чтобы обсудить проблемы, которые волнуют их как работников и жителей Пролетарского района. Дороги в частном секторе, затруднённый трафик движения, отсутствия освещения и тротуаров – это лишь часть вопросов, которые задали туляки губернатору.

К слову, гости в стенах этого предприятия с недавнего времени не редкость. Оно одно из первых открыло двери для туристов. Только вот добраться до места, где производится знаменитый на весь мир тульский бренд, незнающему человеку трудно. Ни указателей, ни опознавательной стелы. «Сделайте стелу, согласуйте проект с городом, а город поможет вам ее установить. Сделайте её красивой. Это в ваших интересах. Это ваш бренд», - отметил Алексей Дюмин.














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