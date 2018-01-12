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12.01.2018 17:59 В регионе за сутки сгорели три постройки и два автомобиля "Вести-Тула"





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Накануне поздним вечером в Ясногорском районе деревенский дом сгорел полностью. В этот же день и приблизительно в то же время в Венёвском районе во время пожара сгорела баня. К счастью, в последних двух случаях пострадавших нет.



Сегодня в начале пятого утра в Узловой загорелся автомобиль ВАЗ. А накануне вечером в Туле на улице Литейной произошло возгорание Лады Калины. Пострадавших нет причины, происшествий выясняются.







За последние сутки в нашем регионе сгорели три деревянные постройки и два автомобиля. Сегодня ранним утром в посёлке Товарковский Богородицкого района загорелся деревянный жилой дом. В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп человека. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.Накануне поздним вечером в Ясногорском районе деревенский дом сгорел полностью. В этот же день и приблизительно в то же время в Венёвском районе во время пожара сгорела баня. К счастью, в последних двух случаях пострадавших нет.Сегодня в начале пятого утра в Узловой загорелся автомобиль ВАЗ. А накануне вечером в Туле на улице Литейной произошло возгорание Лады Калины. Пострадавших нет причины, происшествий выясняются.

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