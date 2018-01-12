|
|
|
|12.01.2018 17:08 В кошельках туляков скоро появятся новые купюры
|Вести-Тула
Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей скоро начнут появляться в кошельках туляков. Раньше остальных банкноты вошли в оборот в Москве и тех регионах, столицы которых на них изображены - Севастополь и Владивосток. Купюры выполнены в новом дизайнерском стиле, более ярком цветовом решении, а символы на них увеличены для удобства людей с плохим зрением.
На лицевой стороне каждой купюры имеется специальный код, содержащий ссылку на страницу Центробанка, где можно ознакомится со всеми защитными признаками. А их новые банкноты содержат целый комплекс, среди которых - водяной знак, защитная нить, микроизображения и многие другие.
Как сообщил заместитель управляющего тульским отделением ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин, «в новых банкнотах банк совместно с Гознаком использовал большое количество технических новинок. Прежде всего, они предназначены для того, чтобы повысить защищенность новых банкнот от подделок. Гознак защитил 15 патентов, которые применяются именно на новых банкнотах».
|
|