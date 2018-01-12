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12.01.2018 17:08 В кошельках туляков скоро появятся новые купюры Вести-Тула





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На лицевой стороне каждой купюры имеется специальный код, содержащий ссылку на страницу Центробанка, где можно ознакомится со всеми защитными признаками. А их новые банкноты содержат целый комплекс, среди которых - водяной знак, защитная нить, микроизображения и многие другие.



Как сообщил заместитель управляющего тульским отделением ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин, «в новых банкнотах банк совместно с Гознаком использовал большое количество технических новинок. Прежде всего, они предназначены для того, чтобы повысить защищенность новых банкнот от подделок. Гознак защитил 15 патентов, которые применяются именно на новых банкнотах».



Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей скоро начнут появляться в кошельках туляков. Раньше остальных банкноты вошли в оборот в Москве и тех регионах, столицы которых на них изображены - Севастополь и Владивосток. Купюры выполнены в новом дизайнерском стиле, более ярком цветовом решении, а символы на них увеличены для удобства людей с плохим зрением.На лицевой стороне каждой купюры имеется специальный код, содержащий ссылку на страницу Центробанка, где можно ознакомится со всеми защитными признаками. А их новые банкноты содержат целый комплекс, среди которых - водяной знак, защитная нить, микроизображения и многие другие.Как сообщил заместитель управляющего тульским отделением ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин, «в новых банкнотах банк совместно с Гознаком использовал большое количество технических новинок. Прежде всего, они предназначены для того, чтобы повысить защищенность новых банкнот от подделок. Гознак защитил 15 патентов, которые применяются именно на новых банкнотах».





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