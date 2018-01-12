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12.01.2018 16:37 В ТГПУ стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников "Вести-Тула"





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Более двух тысяч подростков покажут свои знания почти во всех школьных дисциплинах, включая недавно введенную астрономию. Победителей и призеров регионального этапа наградят грамотами министерства образования Тульской области, а лучшие участники регионального тура отправятся на заключительный этап Всероссийской олимпиады. Его победители и призеры получат право льготного зачисления в высшие учебные заведения.







Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Тульском педагогическом университете имени Толстого. Начались интеллектуальные состязания с письменного французского языка. Стоит отметить, что с каждым годом число иностранных языков расширяется, в этом году к традиционным добавился испанский.Более двух тысяч подростков покажут свои знания почти во всех школьных дисциплинах, включая недавно введенную астрономию. Победителей и призеров регионального этапа наградят грамотами министерства образования Тульской области, а лучшие участники регионального тура отправятся на заключительный этап Всероссийской олимпиады. Его победители и призеры получат право льготного зачисления в высшие учебные заведения.

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