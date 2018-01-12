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НОВОСТИ | Общество



12.01.2018 16:37 Зимой дорожники Новомосковска перешли с горячего на холодный асфальт
Вести-Тула

Зимой дорожники Новомосковска перешли с горячего на холодный асфальт

| фото |
Ремонт асфальтового покрытия продолжается в Туле и области, в том числе на дорогах Новомосковска. Здесь обновят около 1000 квадратных метров дорожного полотна. В зимнее время обычно проводят ямочный ремонт, для которого используют не горячий, а холодный асфальт. Работы с применением этого вида смеси продолжатся до апреля.

Как рассказал директор МКУ «Дорожное хозяйство города Новомосковска» Сергей Тишин, «погода выдалась с обильными снегопадами и частыми переходами через ноль, поэтому на тех дорогах, где не производился капитальный ремонт, образуются выбоины, которые требуют незамедлительного ремонта. Для ремонта данных выбоин используется литая асфальтобетонная смесь, которая хорошо себя зарекомендовала и позволяет не проводить дополнительных работ в летнее время».
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