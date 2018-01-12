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12.01.2018 16:30 Программа «Большая Тула – Светлый город» будет продолжена "Вести-Тула"





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Приоритеты в программе расставили сами жители. Они обращались с заявками на освещение дворовых территорий, тротуаров, дорог возле школ и спортивных учреждений. Одним из главных критериев было количество благополучателей. В 2018-2019 годах работа в рамках программы «Большая Тула – Светлый город» будет продолжена.



Для того, чтобы Тула стала светлой, в городе оружейников была реализована программа «Большая Тула – светлый город». Как рассказал директор МКП «Тулагорсвет» Павел Исаков, «…в программу было включено 172 объекта. На ее реализацию было израсходовано около 97 млн. рублей».Приоритеты в программе расставили сами жители. Они обращались с заявками на освещение дворовых территорий, тротуаров, дорог возле школ и спортивных учреждений. Одним из главных критериев было количество благополучателей. В 2018-2019 годах работа в рамках программы «Большая Тула – Светлый город» будет продолжена.









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